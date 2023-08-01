World Athletics продлила запрет на участие россиян в международных соревнованиях

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) продлила запрет на участие российских и белорусских легкоатлетов в международных соревнованиях, сообщает L'Equipe со ссылкой на главу организации Себастьяна Коу.

«Мы были предельно ясны. Решение, принятое советом, мы считаем, лучшим в интересах спорта, оно остается прежним», - заявил Коу.

При этом глава организации отметил, что это решение может быть изменено. В настоящее время рабочая группа, созданная организацией, следит за развитием событий.

В марте совет World Athletics принял рекомендацию рабочей группы и восстановил членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), но продлил отстранение спортсменов из России и Беларуси от стартов под эгидой World Athletics.