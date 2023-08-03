Ласицкене и Шубенков примут участие в чемпионате России

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене и чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков примут участие в чемпионате России в Челябинске, который начнется сегодня, 3 августа, а закончится 6-го числа этого же месяца, сообщает «Матч ТВ».

Участие Ласицкене подтвердил спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Юрий Борзаковский, уточнивший, что победительница Игр в Токио прилетит в город вечером 3 августа.

Старт Шубенкова подтвердил его тренер Сергей Клевцов, Сергей пропустил последние соревнования из-за перелома ключицы, но текущие состояние позволит ему выступить на чемпионате России.

Медали в прыжках в высоту среди женщин будут разыграны 5 августа, а мужские соревнования по бегу на 110 м с барьерами пройдут на следующий день.