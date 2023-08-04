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Полина Кнороз стала чемпионкой России в прыжках с шестом

В финале она показала результат 4,62 метра.
04 августа 2023 19:12
автор: Виталий Овсянников

В Челябинске на чемпионате России по лёгкой атлетике подошёл к концу турнир по прыжкам с шестом среди женщин.

Чемпионкой стала 24-летняя российская легкоатлетка Полина Кнороз. С третьей попытки ей покорилась высота 4,62 метра.

Уже в составе победительницы турнира она пыталась взять высоту 4,73 метра, но все три попытки оказались неудачными. Именно Полина Кнороз владеет лучшим результатом сезоном среди россиянок – 4,75 метра.

Второе место заняла Аксана Гатауллина, прыгнувшая на 4,55 метра с первой попытки. На третьей строчке оказалась Татьяна Калинина, которой также покорилась высота 4,55 метра, но только с третьей попытки.

источник: «Советский спорт»
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