Бегунья из Сомали рассмешила всех. Её тёте на родине не простили позора

Забег женщин на 200 метров, который прошёл на Универсиаде в китайском Чэнду, неожиданно превратился в повод для шуток любителей спорта во всём мире. Сомалийская легкоатлетка, вышедшая на старт, выглядела на дистанции так, как будто всю свою жизнь передвигалась исключительно пешком, да и то не дальше кухни. Она начала отставать от остальных соперниц уже с первых шагов, а её финиш вызывал недоумение и жалость — другие участницы забега уже успели отдышаться после завершения дистанции, а она только пересекла черту.

Казалось бы, чего только не бывает на крупных международных стартах? Под красивым лозунгом о гармоничном развитии спорта во всём мире на Олимпиады, а уж тем более — на Универсиады порой приезжают откровенные «туристы». Многие помнят, как легендарный Бьорн Дэли на Играх в Нагано 20 минут дожидался на финише кенийского лыжника, чтобы выразить ему признательность за старание. В том же ряду и сразу несколько участниц турнира по фигурному катанию на Универсиаде в Красноярске, которые отважно исполняли одинарные прыжки, едва отрываясь ото льда, и срывали бурные аплодисменты. Но в случае с сомалийской бегуньей всё оказалось не так просто.

«Такой тёти племянница»

По возвращении Абукар на родину в Сомали разгорелся скандал. Возник вопрос — кто же отправил совершенно неприспособленную к спринтерскому бегу участницу на крупный международный старт. Долго искать виновных не пришлось. Абукар оказалась племянницей Хадиджи Адан Дахир — главы сомалийской федерации лёгкой атлетики. После недолгого разбирательства чиновнице пришлось покинуть свой пост. И можно сказать, что Дахир весьма легко отделалась в этой ситуации. Количество вооружённых конфликтов, которое пережила её страна за свою историю, исчисляется десятками. И за подобный позор мирового масштаба чиновница вполне могла поплатиться и жизнью, если бы кто-то из оскорблённых этой ситуацией сограждан решил свести с ней счёты.

Цель не оправдывает средства

В этой связи возникает вопрос — чем руководствовалась Дахир, отправляя родственницу на Универсиаду? Не знать о том, что её племянницу при всём уважении сложно назвать бегуньей, она не могла. Получить что-то, кроме насмешек, девушке, пробегающей стометровку близко к результатам на дистанции вдвое длиннее, было очень сложно. О каких-то призовых в этом случае говорить и вовсе странно и глупо. Всё, чего она добилась — это сомнительной славы «звезды соцсетей» для племянницы, которая с большой вероятностью навсегда останется в истории мировой лёгкой атлетики, когда-либо приезжавшей на международные соревнования такого уровня, и скандального увольнения для себя, ещё и практически с «волчьим билетом». Складывается такое ощущение, что если бы Дахир отправила родственницу в Китай туристкой на деньги федерации, резонанс был бы куда меньше. А теперь нельзя исключать тот факт, что для экс-главы Федерации лёгкой атлетики Сомали дело может не закончиться простым увольнением.