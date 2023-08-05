Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене осталась без медалей на чемпионате России по лёгкой атлетике

В Челябинске продолжается чемпионат России по лёгкой атлетике.

Соревнования по прыжкам в высоту среди женщин закончились неудачей для олимпийской чемпионки и трёхкратной чемпионки мира Марии Ласицкене. Она завершила выступления на высоте 1,89 метра и не сумела пробиться в тройку призёров. В итоговом протоколе именитая спортсменка расположилась только на седьмой строчке.

Первое место заняла Карина Демидик, которой покорилась высота 1,97 метра. На второй строчке расположилась Кристина Королёва, прыгнувшая на 1,91 метра с первой попытки. Бронзовую медаль получит Аделина Андреева, взявшая высоту 1,91 метра с третьего прыжка.