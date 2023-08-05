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Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене осталась без медалей на чемпионате России по лёгкой атлетике

Спортсменка не сумела взять высоту 1,89 метра.
Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене осталась без медалей на чемпионате России по лёгкой атлетике
05 августа 2023 17:30
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

В Челябинске продолжается чемпионат России по лёгкой атлетике.

Соревнования по прыжкам в высоту среди женщин закончились неудачей для олимпийской чемпионки и трёхкратной чемпионки мира Марии Ласицкене. Она завершила выступления на высоте 1,89 метра и не сумела пробиться в тройку призёров. В итоговом протоколе именитая спортсменка расположилась только на седьмой строчке.

Первое место заняла Карина Демидик, которой покорилась высота 1,97 метра. На второй строчке расположилась Кристина Королёва, прыгнувшая на 1,91 метра с первой попытки. Бронзовую медаль получит Аделина Андреева, взявшая высоту 1,91 метра с третьего прыжка.

источник: «Советский спорт»
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