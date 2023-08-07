World Athletics разрешил скандально известной бегунье Тимановской выступать за Польшу

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletic) разрешила бывшей белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской выступать на международных соревнованиях за сборную Польши, сообщается на сайте организации.

На Олимпиаде-2020 в Токио Тимановская после забегов на 100 и 200 метров возмутилась тренерским решением, опубликовав ряд скандальных заявлений в соцсетях. После этого, ее заявку отозвали. Спортсменка утверждала, что её пытались насильно вывезти из Японии, и попросила убежища в Европе, а позже мигрировала в Польшу, получив гуманитарную визу. МОК взял ситуацию под контроль.

Также сообщается, что 26-летняя Тимановская уже отбыла трёхлетний карантин, необходимый для смены спортивного гражданства.