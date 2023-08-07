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World Athletics разрешил скандально известной бегунье Тимановской выступать за Польшу

Ранее белорусская спортсменка попросила убежища в Европе.
World Athletics разрешил скандально известной бегунье Тимановской выступать за Польшу
07 августа 2023 18:15
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletic) разрешила бывшей белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской выступать на международных соревнованиях за сборную Польши, сообщается на сайте организации.

На Олимпиаде-2020 в Токио Тимановская после забегов на 100 и 200 метров возмутилась тренерским решением, опубликовав ряд скандальных заявлений в соцсетях. После этого, ее заявку отозвали. Спортсменка утверждала, что её пытались насильно вывезти из Японии, и попросила убежища в Европе, а позже мигрировала в Польшу, получив гуманитарную визу. МОК взял ситуацию под контроль.

Также сообщается, что 26-летняя Тимановская уже отбыла трёхлетний карантин, необходимый для смены спортивного гражданства.

источник: World Athletics
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