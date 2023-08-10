ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Феофанова заявила, что Исинбаева не связывает свою жизнь с Россией

Чемпионка мира в прыжках с шестом — о своей главной сопернице.
10 августа 2023 14:53
автор: Виталий Овсянников

Первая рекордсменка Европы и мира в истории России по прыжкам с шестом Светлана Феофанова высказалась о двукратной олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой.

«Мне кажется, у Лены плохие советники. В нынешней ситуации выдать вот такой пост, ещё и на испанском языке... Наверное, она не связывает свою дальнейшую жизнь с Россией», — цитирует Феофанову Sports.ru.

Напoмним, в середине июля Исинбаева заявила, что во время карьеры никогда не состояла в Вооружённых силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в ЦСКА, назвала «номинальным».

В 2004 году Феофанова и Исинбаева устанавливали один мировой рекорд за другим. Кульминация их соперничества выпала на Олимпиаду-2004 в Афинах. Феофанова, взяв высоту 4,75 м, была в шаге от победы, но Исинбаевой с третьей попытки удалось превзойти результат своей соотечественницы, а затем в ранге чемпионки установить новый мировой рекорд.

источник: Sports.ru
World Athletics разрешил скандально известной бегунье Тимановской выступать за Польшу
World Athletics разрешил скандально известной бегунье Тимановской выступать за Польшу
Ранее белорусская спортсменка попросила убежища в Европе.
07.08.2023 18:15
Легкая атлетика
автор: Александр Евграфов
Шубенков завоевал серебро на чемпионате России: в июне спортсмен сломал ключицу
Шубенков завоевал серебро на чемпионате России: в июне спортсмен сломал ключицу
Обладателем золотой медали на дистанции 110 м. с барьерами стал Киселёв.
06.08.2023 16:11
Легкая атлетика
автор: Максим Скороходов
Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене осталась без медалей на чемпионате России по лёгкой атлетике
Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене осталась без медалей на чемпионате России по лёгкой атлетике
Спортсменка не сумела взять высоту 1,89 метра.
05.08.2023 17:30
Легкая атлетика
автор: Виталий Овсянников
Бегунья из Сомали рассмешила всех. Её тёте на родине не простили позора
Бегунья из Сомали рассмешила всех. Её тёте на родине не простили позора
Насра Али Абукар пробежала стометровку близко к мировому рекорду... на 200 метров.
05.08.2023 16:30
Легкая атлетика
автор: Владимир Лазарев
Полина Кнороз стала чемпионкой России в прыжках с шестом
В финале она показала результат 4,62 метра.
04.08.2023 19:12
Легкая атлетика
автор: Виталий Овсянников
«Это просто трэш». Прыгунья с шестом Кнороз рассказала о сложностях в квалификации чемпионата России
Соревнования в Челябинске продлятся до 6 августа.
03.08.2023 15:47
Легкая атлетика
Ласицкене и Шубенков примут участие в чемпионате России
Ласицкене и Шубенков примут участие в чемпионате России
Турнир в 2023 году пройдёт в Челябинске.
03.08.2023 11:42
Легкая атлетика
автор: Максим Скороходов
World Athletics продлила запрет на участие россиян в международных соревнованиях
World Athletics продлила запрет на участие россиян в международных соревнованиях
Организация вновь пообещала, что решение может быть пересмотрено.
01.08.2023 11:47
Легкая атлетика
автор: Александр Евграфов
Четырёхкратный олимпийский чемпион Фара объявил о завершении карьеры
Четырёхкратный олимпийский чемпион Фара объявил о завершении карьеры
Британец намерен завершить её на дистанции, где трижды побеждал.
01.08.2023 08:33
Легкая атлетика
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.