Феофанова заявила, что Исинбаева не связывает свою жизнь с Россией

Первая рекордсменка Европы и мира в истории России по прыжкам с шестом Светлана Феофанова высказалась о двукратной олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой.

«Мне кажется, у Лены плохие советники. В нынешней ситуации выдать вот такой пост, ещё и на испанском языке... Наверное, она не связывает свою дальнейшую жизнь с Россией», — цитирует Феофанову Sports.ru.

Напoмним, в середине июля Исинбаева заявила, что во время карьеры никогда не состояла в Вооружённых силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в ЦСКА, назвала «номинальным».

В 2004 году Феофанова и Исинбаева устанавливали один мировой рекорд за другим. Кульминация их соперничества выпала на Олимпиаду-2004 в Афинах. Феофанова, взяв высоту 4,75 м, была в шаге от победы, но Исинбаевой с третьей попытки удалось превзойти результат своей соотечественницы, а затем в ранге чемпионки установить новый мировой рекорд.