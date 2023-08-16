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Полина Кнороз: для меня Олимпийские игры — вершина карьеры

В 2023 году она стала чемпионкой России в прыжках с шестом.
16 августа 2023 13:42
автор: Виталий Овсянников

Российская легкоатлетка Полина Кнороз заявила, что выступление на Олимпиаде – это её мечта.

24-летняя спортсменка, в 2023 году ставшая чемпионкой России в прыжках с шестом, отметила, что готова поехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе, если появится такая возможность.

«К сожалению, уже не верю, что мы выступим на Олимпиаде. Надежда ещё остается, но уже не такая явная, как была раньше. Поеду ли в Париж в нейтральном статусе, если будет возможность? Конечно! Для меня Олимпийские игры — вершина карьеры. Я очень хочу туда поехать», — цитирует Кнороз «Матч ТВ».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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