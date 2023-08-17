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Бубка покинет пост вице-президента World Athletic

В прошлом году спортсмен ушёл с поста главы НОК Украины.
17 августа 2023 10:47
автор: Александр Евграфов

Олимпийский чемпион 1988 года в прыжках с шестом Сергей Бубка покинет пост вице-президента Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) спустя более 20 лет работы в организации, сообщает Inside the Games.

По данным источника, шестикратный чемпион мира по прыжкам с шестом не будет баллотироваться на Всемирном легкоатлетическом конгрессе. В прошлом году Бубка покинул пост главы Национального олимпийского комитета Украины, который занимал с 2005 года.

Ранее сообщалось, что у Бубки был обнаружен бизнес на территории ДНР, в связи с чем ряд спортсменов потребовали лишить Бубку всех государственных наград и званий.

источник: Inside The Games
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