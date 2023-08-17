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В World Athletics оценили вероятность участия российских спортсменов на ОИ-2024

Себастян Коу дал однозначный ответ.
В World Athletics оценили вероятность участия российских спортсменов на ОИ-2024
17 августа 2023 15:27
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Президент международной легкоатлетической федерации (World Athletics) Себастян Коу ответил на вопрос о возможном выступлении российских и белорусских легкоатлетов на Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже (Франция).

«Вряд ли российские и белорусские легкоатлеты попадут на Олимпиаду. Совет принял чёткую позицию, я буду очень удивлен, если она изменится. Мы сделали это для целостности соревнований. Очень не похоже, что ситуация изменится, с учетом того, что происходит на Украине», – заявил Коу журналистам на пресс-конференции после своего переизбрания на пост главы World Athletics.

Весной 2023 год Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допустить спортсменов из России и Беларуси до международных соревнований в нейтральном статусе.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа следующего года.

источник: «Советский спорт»
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