В World Athletics оценили вероятность участия российских спортсменов на ОИ-2024

Президент международной легкоатлетической федерации (World Athletics) Себастян Коу ответил на вопрос о возможном выступлении российских и белорусских легкоатлетов на Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже (Франция).

«Вряд ли российские и белорусские легкоатлеты попадут на Олимпиаду. Совет принял чёткую позицию, я буду очень удивлен, если она изменится. Мы сделали это для целостности соревнований. Очень не похоже, что ситуация изменится, с учетом того, что происходит на Украине», – заявил Коу журналистам на пресс-конференции после своего переизбрания на пост главы World Athletics.

Весной 2023 год Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допустить спортсменов из России и Беларуси до международных соревнований в нейтральном статусе.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа следующего года.