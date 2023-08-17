Сергей Шубенков высказался о своём будущем в легкой атлетике 

Победитель и призер чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами, легкоатлет Сергей Шубенков поделился планами по поводу своего будущего в профессиональном спорте.

Сегодня, 17 августа, 32-летний спортсмен занял третье место на финальных соревнованиях серии «Королева российского спорта».

«Я не ожидал, что «рубилово» такое будет. Хотя мне такое нравится. Это был последний старт в этом сезоне. Теперь буду отдыхать, залечиваться и восстанавливаться до конца. Я карьеру продолжать очень хочу. То, что вы видели сегодня, - это не Шубенков. Хочется вернуться нормально и на мажорной ноте провести еще сезон, и еще сезон, и еще сезон - как пойдет», – сообщил Шубенков корреспондентам после завершения соревнований в Екатеринбурге.

Напомним, в 2015 году Шубенков стал чемпионом мира по легкой атлетике. Он также является трёхкратным победителем чемпионатов Европы и рекордсменом России на дистанции 110 метров с барьерами.