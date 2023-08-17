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Поздняков: президент World Athletics ведёт русофобскую политику

Коу заявил, что не видит шансов для россиян и белорусов поехать на Олимпиаду.
Поздняков: президент World Athletics ведёт русофобскую политику
17 августа 2023 19:42
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обвинил президента World Athletics Себастьяна Коу в русофобии.

«Я считаю, что господин Коу ведёт последовательную русофобскую политику со времени первого избрания на пост президента World Athletics. В его поведении ничего не меняется, лишь мотивы, факторы, которыми он пытается прикрыть ту русофобию, которую демонстрирует. Безусловно, такое поведение не присуще олимпийской семье, в которой идеалами всегда были дружба, взаимное уважение, стремление к совершенству. Видимо, об этих идеалах господин Коу подзабыл», - приводит слова Позднякова ТАСС.

Ранее Коу заявил, что не видит шансов на участие россиян в Играх в Париже.

Чиновник был переизбарн на пост главы организации.

источник: ТАСС
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