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Рекордсменку мира из Нигерии оправдали в деле о допинге и допустили на ЧМ

В прошлом сезоне спортсменка установила новый мировой рекорд.
18 августа 2023 08:29
автор: Александр Поволоцкий

Нигерийская легкоатлетка Тоби Амусан оправдана по делу о нарушении антидопинговых правил.

В июле сообщалось, что 26-летняя спортсменка пропустила три теста в течение 12 месяцев. Амусан отвергала эти обвинения.

«Коллегия дисциплинарного трибунала большинством голосов установила, что Амусан не совершала нарушений правил из-за пропуска трех допинг-тестов в течение 12 месяцев», — говорится в заявлении пресс-службы AIU.

Отметим, что в прошлом сезоне на ЧМ-2022 Амусан установила новый мировой рекорд по бегу на 100 м с барьерами среди женщин. Нигерийка преодолела эту дистанцию за 12,12 секунды.

Асмусан может принять участие в чемпионате мира, который пройдет с 19 по 27 августа в Будапеште.

источник: «Советский спорт»
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