Рекордсменку мира из Нигерии оправдали в деле о допинге и допустили на ЧМ

Нигерийская легкоатлетка Тоби Амусан оправдана по делу о нарушении антидопинговых правил.

В июле сообщалось, что 26-летняя спортсменка пропустила три теста в течение 12 месяцев. Амусан отвергала эти обвинения.

«Коллегия дисциплинарного трибунала большинством голосов установила, что Амусан не совершала нарушений правил из-за пропуска трех допинг-тестов в течение 12 месяцев», — говорится в заявлении пресс-службы AIU.

Отметим, что в прошлом сезоне на ЧМ-2022 Амусан установила новый мировой рекорд по бегу на 100 м с барьерами среди женщин. Нигерийка преодолела эту дистанцию за 12,12 секунды.

Асмусан может принять участие в чемпионате мира, который пройдет с 19 по 27 августа в Будапеште.