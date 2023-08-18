Рекордсменку мира из Нигерии оправдали в деле о допинге и допустили на ЧМ

Нигерийская легкоатлетка Тоби Амусан оправдана по делу о нарушении антидопинговых правил.
В июле сообщалось, что 26-летняя спортсменка пропустила три теста в течение 12 месяцев. Амусан отвергала эти обвинения.
«Коллегия дисциплинарного трибунала большинством голосов установила, что Амусан не совершала нарушений правил из-за пропуска трех допинг-тестов в течение 12 месяцев», — говорится в заявлении пресс-службы AIU.
Отметим, что в прошлом сезоне на ЧМ-2022 Амусан установила новый мировой рекорд по бегу на 100 м с барьерами среди женщин. Нигерийка преодолела эту дистанцию за 12,12 секунды.
Асмусан может принять участие в чемпионате мира, который пройдет с 19 по 27 августа в Будапеште.
источник: «Советский спорт»