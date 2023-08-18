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Чемпионка России в толкании ядра дисквалифицирована из-за допинга 

Спортсменка отстранена от выступлений больше, чем на три года.
Чемпионка России в толкании ядра дисквалифицирована из-за допинга 
18 августа 2023 16:45
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Легкоатлетка Евгения Соловьева получила дисквалификацию сроком на три года и шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

Как утверждает источник, наказание 37-летней атлетки стартовало 10 августа 2023 года и завершится 9 февраля 2027 года. Осенью 2012 года в пробе Евгении обнаружили запрещенное вещество - дегидрохлорметилтестостерон. По итогам расследования, с этой даты по 21 февраля 2013 года все достижения россиянки были признаны недействительными.

Добавим, что в 2016 году Соловьева стала победительницей чемпионата России в толкании ядра.

источник: «Советский спорт»
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