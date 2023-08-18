Чемпионка России в толкании ядра дисквалифицирована из-за допинга 

Легкоатлетка Евгения Соловьева получила дисквалификацию сроком на три года и шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

Как утверждает источник, наказание 37-летней атлетки стартовало 10 августа 2023 года и завершится 9 февраля 2027 года. Осенью 2012 года в пробе Евгении обнаружили запрещенное вещество - дегидрохлорметилтестостерон. По итогам расследования, с этой даты по 21 февраля 2013 года все достижения россиянки были признаны недействительными.

Добавим, что в 2016 году Соловьева стала победительницей чемпионата России в толкании ядра.