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World Athletics не включила в список «40 величайших моментов ЧМ» ни одного российского спортсмена

Представители СССР также не попали в этот рейтинг.
19 августа 2023 13:12
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 19 августа, в венгерском городе Будапешт начался ЧМ по легкой атлетике.

По случаю 40-летнего юбилея первого чемпионата мира World Athletics опубликовала рейтинг «40 величайших моментов ЧМ».

Агентство «Весь спорт» сообщает, что Всемирная легкоатлетическая ассоциация не включила в этот рейтинг ни одного представителя СССР или России.

Единственным представителем советской школы легкой атлетики в рейтинге от WA оказался прыгун с шестом Сергей Бубка. Он является шестикратным чемпионом мира. Три золота он взял под флагом СССР, и три раза выигрывал ЧМ за Украину. Однако в рейтинге он представлен только за свою победу в 1997 году, как украинец.

Отметим, что ассоциация проигнорировала лучшую прыгунью с шестом в истории россиянку Елену Исинбаеву, установившую на ЧМ-2005 мировой рекорд – 5,01 м. Кроме того, в рейтинг не попали такие именитые российские легкоатлеты как Анна Бирюкова, Олимпиада Иванова, Татьяна Лебедева, Анна Чичерова, Ольга Каниськина, Мария Ласицкене и многие другие.

источник: «Весь спорт»
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