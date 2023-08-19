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Балахничев — о рейтинге лучших моментов ЧМ без россиян: беспардонное враньё. Просто отвратительно 

Бывший вице-президент ВФЛА жёстко раскритиковал федерацию за русофобию 
19 августа 2023 15:01
автор: Никита Плохих

Рейтинг 40 лучших моментов чемпионатов мира от World Athletics без россиян представляет собой чистое враньё и выражает лишь русофобию. Об этом в беседе с корреспондентом «Советского спорта» заявил бывший вице-президент ВФЛА Валентин Балахничев.

«Это беспардонное враньё наши атлеты всегда в историческом обозрении. Просто отвратительный поступок, тьфу. Наши атлеты попадали в десятки сильнейших, ставили мировые рекорды, которые принадлежат по праву этим спортсменам. Действия Международной федерации лёгкой атлетики — чистая русофобия. Нашу страну просто хотят вычеркнуть из истории. В этом рейтинге на первом месте должна быть Елена Исинбаева, у нас десятки достойных чемпионов. Шубенков, Ласицкене, Привалова и многие другие. Я без понятия, кто и как составлял этот рейтинг, но они явно слепы», — сказал Балахничев.

WA не включила в рейтинг «40 величайших моментов чемпионатов мира» ни одного советского или российского победителя

Сегодня, 19 августа, в Будапеште (Венгрия) стартовал 19-й чемпионат мира по лёгкой атлетике. Он проходит в год 40-летия первого турнира.

К этому юбилею Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics, WA) представила рейтинг «40 величайших моментов чемпионатов мира». В него не были включены спортсмены из СССР и России.

источник: «Советский спорт»
World Athletics не включила в список «40 величайших моментов ЧМ» ни одного российского спортсмена
World Athletics не включила в список «40 величайших моментов ЧМ» ни одного российского спортсмена
Представители СССР также не попали в этот рейтинг.
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