Мария Ласицкене стала бронзовым призёром турнира «Королева российского спорта»

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене завоевала третье место в финальном этапе легкоатлетической серии «Королева российского спорта».

Отметим, что 30-летняя спортсменка преодолела высоту в 1,91 метра и стала третьей по итогам соревнований. Победа в турнире досталась россиянке Кристине Королеве. Второе место заняла представительница Беларуси Карина Демидик.

Напомним, в 2021 году Ласицкене стала олимпийской чемпионкой на турнире в Токио и в тот же год выиграла Бриллиантовую лигу. Она также три раза становилась чемпионкой мира и один раз стала чемпионкой Европы.