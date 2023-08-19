Российский прыгун Данил Лысенко стал победителем турнира «Королева российского спорта» 

Российский легкоатлет Данил Лысенко одержал победу в финале турнира «Королевы российского спорта» по прыжкам в высоту, который проходит в Екатеринбурге.

Отметим, что 26-летнему атлету удалось взять высоту в 2,35 метра. Серебряная медаль досталась Илье Иванюку с результатом в 2,33 метра. Тройку лучших замкнул Матвей Тычинкин (2,26 м).

Напомним, в 2018 году Лысенко стал чемпионом мира по прыжкам в высоту в помещении. Он также является двукратным чемпионом России и серебряным призёром чемпионата мира.