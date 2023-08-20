Участник забега «Ночная Казань» скончался во время соревнований

Участник городского забега «Ночная Казань» скончался по время соревнований, которые состоялись в ночь на 20 августа, сообщает ProKazan.ru.

По информации источника, 37-летний мужчина упал на землю, потеряв сознание во время забега. Медики оказали первую помощь пострадавшему и госпитализировали его. Мужчина скончался в больнице.

Организаторы «Ночной Казани» сообщили, что мужчина предоставил справку, которая позволяла ему принять участие в соревнованиях. Он участвовал в соревнованиях не первый год.

В городском забеге «Ночная Казань» приняли две тысячи человек из 34 регионов России. Соревнования входят в беговую серию Timerman.