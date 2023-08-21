Стадион в честь Елены Исинбаевой в Дагестане сменил название

Стадион имени Елены Исинбаевой в Махачкале был переименован. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постановление дагестанского правительства.

Как утверждает источник, арена вновь стала называться «Труд». Это название стадион носил до переименования в честь российской прыгуньи с шестом.

В прошлом месяце сменить наименование махачкалинской арены предложил глава республики Сергей Меликов из-за высказываний 41-летней спортсменки о своих воинских званиях, полученных в составе ЦСКА.

Напомним, ранее известная легкоатлетка, уехавшая на ПМЖ в Испанию, заявила, что её воинские звания, полученные в период выступлений за армейцев, носят номинальный характер.

Елена Исинбаева является двукратной олимпийской чемпионкой, трёхкратной чемпионкой мира и 28-кратной мировой рекордсменкой в прыжках с шестом. Её мировой рекорд (5,06 м), установленный в 2009 году, не побит до сих пор.