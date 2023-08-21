ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Стадион в честь Елены Исинбаевой в Дагестане сменил название

Арена получила прежнее наименование.
Стадион в честь Елены Исинбаевой в Дагестане сменил название
21 августа 2023 23:06
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Стадион имени Елены Исинбаевой в Махачкале был переименован. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постановление дагестанского правительства.

Как утверждает источник, арена вновь стала называться «Труд». Это название стадион носил до переименования в честь российской прыгуньи с шестом.

В прошлом месяце сменить наименование махачкалинской арены предложил глава республики Сергей Меликов из-за высказываний 41-летней спортсменки о своих воинских званиях, полученных в составе ЦСКА.

Напомним, ранее известная легкоатлетка, уехавшая на ПМЖ в Испанию, заявила, что её воинские звания, полученные в период выступлений за армейцев, носят номинальный характер.

Елена Исинбаева является двукратной олимпийской чемпионкой, трёхкратной чемпионкой мира и 28-кратной мировой рекордсменкой в прыжках с шестом. Её мировой рекорд (5,06 м), установленный в 2009 году, не побит до сих пор.

источник: «РИА Новости»
World Athletics разрешила российской легкоатлетке выступать за США
World Athletics разрешила российской легкоатлетке выступать за США
В 2018 году она закончила учебу в Восточно-Мичиганском университете.
21.08.2023 11:49
Легкая атлетика
автор: Александр Поволоцкий
Участник забега «Ночная Казань» скончался во время соревнований
Забег проходил в ночь на воскресенье.
20.08.2023 15:54
Легкая атлетика
автор: Александр Евграфов
Российский прыгун Данил Лысенко стал победителем турнира «Королева российского спорта» 
Спортсмен преодолел высоту в 2,35 метра.
19.08.2023 17:32
Легкая атлетика
автор: Глеб Шевяков
Мария Ласицкене стала бронзовым призёром турнира «Королева российского спорта»
Мария Ласицкене стала бронзовым призёром турнира «Королева российского спорта»
Соревнования проходят в Екатеринбурге.
19.08.2023 16:20
Легкая атлетика
автор: Глеб Шевяков
Балахничев — о рейтинге лучших моментов ЧМ без россиян: беспардонное враньё. Просто отвратительно 
Бывший вице-президент ВФЛА жёстко раскритиковал федерацию за русофобию 
19.08.2023 15:01
Легкая атлетика
автор: Никита Плохих
World Athletics не включила в список «40 величайших моментов ЧМ» ни одного российского спортсмена
World Athletics не включила в список «40 величайших моментов ЧМ» ни одного российского спортсмена
Представители СССР также не попали в этот рейтинг.
19.08.2023 13:12
Легкая атлетика
автор: Виталий Овсянников
Чемпионка России в толкании ядра дисквалифицирована из-за допинга 
Чемпионка России в толкании ядра дисквалифицирована из-за допинга 
Спортсменка отстранена от выступлений больше, чем на три года.
18.08.2023 16:45
Легкая атлетика
автор: Глеб Шевяков
Рекордсменку мира из Нигерии оправдали в деле о допинге и допустили на ЧМ
В прошлом сезоне спортсменка установила новый мировой рекорд.
18.08.2023 08:29
Легкая атлетика
автор: Александр Поволоцкий
Поздняков: президент World Athletics ведёт русофобскую политику
Поздняков: президент World Athletics ведёт русофобскую политику
Коу заявил, что не видит шансов для россиян и белорусов поехать на Олимпиаду.
17.08.2023 19:42
Легкая атлетика
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.