﻿Шубенков предположил, что вынудило Исинбаеву сделать скандальное заявление о воинском звании

Победитель и призер чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал последние события вокруг известной легкоатлетки Елены Исинбаевой.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка, уехавшая в Испанию, заявила, что ее воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, носят номинальный характер.

«Вообще не удивился (заявлению Исинбаевой). Скажу так: Лена – человек абсолютно искренний, но ей надо быть поаккуратнее и получше думать перед тем, как она что-то скажет.

Я сторонник версии, что она свое заявление сделала для того, чтобы продолжить работу в МОК и принести пользу самой себе», – сказал Шубенков агентству «РИА Новости».

41-летняя Исинбаева выигрывала золото ОИ на Играх в Афинах и Пекине. Также она является трёхкратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.