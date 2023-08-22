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Роднина не поддержала переименование стадиона, ранее носившего название в честь Исинбаевой

Нужно придерживаться одинаковой позиции.
Роднина не поддержала переименование стадиона, ранее носившего название в честь Исинбаевой
22 августа 2023 14:04
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, в настоящий момент являющаяся депутатом Государственной Думы, раскритиковала решение правительства Дагестана вернуть стадиону имени Елены Исинбаевой прежнее название «Труд».

«Я не поддерживаю переименование стадиона после слов Елены Исинбаевой. Точно так же я не поддерживаю снос памятников и переписывание истории. Лена навсегда останется в памяти российского спорта как рекордсмен, чемпионка Олимпиад и выдающийся атлет. Об этом нужно помнить всегда!» - приводит Sport24.ru слова Родниной.

Ранее известная легкоатлетка, уехавшая на ПМЖ в Испанию, заявила, что её воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, носят номинальный характер.

Елена Исинбаева является двукратной олимпийской чемпионкой, трёхкратной чемпионкой мира и 28-кратной мировой рекордсменкой в прыжках с шестом. Её мировой рекорд (5,06 м), установленный в 2009 году, не побит до сих пор.

источник: Sport24.ru
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