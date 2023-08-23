Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Эрлингу Холанду

24-летняя спортсменка Алиса Шмидт из Германии, признанная изданием Busted Coverage самой привлекательной легкоатлеткой мира, бросила вызов форварду английского «Ман Сити» Эрлингу Холанду.

Журналисты задали ей вопрос, способна ли она победить футболиста в беге на дистанции 400 метров.

«Это сложно сказать. Возможно. Скорее всего, на дистанции в 400 м у меня были бы шансы. Однако на 200 м это было бы сложнее. Все-таки футболисты специализируются на коротких дистанциях. Но я бы с удовольствием посоревновалась с Холандом, если бы такая возможность представилась. Возможно, мне стоит отправить ему вызов. Эрлинг, если ты готов принять его, я бы хотела проверить, кто из нас быстрее», – заявила Шмидт в интервью изданию Dagbladet.

В минувшую субботу Алиса Шмидт участвовала в чемпионате мира по легкой атлетике в эстафете 4x400 метров, однако осталась без медалей.