На стадионе в Махачкале демонтировали вывеску с именем Исинбаевой

С арки арены в Махачкале демонтировали надпись «Стадион им. Елены Исинбаевой».
Напомним, что с таким предложением выступил глава республики Сергей Меликов.
Руководитель региона тогда отреагировал на переезд Исинбаевой в Испанию и слова спортсменки о том, что ее воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, носят номинальный характер.
Стадион имени олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой» вновь переименован в «Труд». Это название стадион носил с момента своего основания в 1960 году до 2017 года.
источник: «РИА Новости»