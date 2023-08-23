На стадионе в Махачкале демонтировали вывеску с именем Исинбаевой

С арки арены в Махачкале демонтировали надпись «Стадион им. Елены Исинбаевой».

Напомним, что с таким предложением выступил глава республики Сергей Меликов. Руководитель региона тогда отреагировал на переезд Исинбаевой в Испанию и слова спортсменки о том, что ее воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, носят номинальный характер.