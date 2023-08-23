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На стадионе в Махачкале демонтировали вывеску с именем Исинбаевой

23 августа 2023 13:27
автор: Александр Поволоцкий
С арки арены в Махачкале демонтировали надпись «Стадион им. Елены Исинбаевой».
Напомним, что с таким предложением выступил глава республики Сергей Меликов.
Руководитель региона тогда отреагировал на переезд Исинбаевой в Испанию и слова спортсменки о том, что ее воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, носят номинальный характер.
Стадион имени олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой» вновь переименован в «Труд». Это название стадион носил с момента своего основания в 1960 году до 2017 года.

источник: «РИА Новости»
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