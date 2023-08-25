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Российская легкоатлетка Вовк: на международной арене нас никто не ждет

Спортсменка считает, что WA не допустит отечественных атлетов даже в нейтральном статусе.
25 августа 2023 10:59
автор: Артур Гичунцев

Российская легкоатлетка Ольга Вовк сомневается, что отечественных спортсменов вернут на международные соревнования даже в нейтральном статусе. По ее словам, руководство World Athletics настроено серьезно.

«Пока такой ситуации не было, и в ближайшее время не предвидится. Я не могу сказать, как я поступлю, потому что нас на международной арене никто не ждет, конкретно легкоатлетов. Международная федерация не дает об этом забыть, постоянно напоминает.

Я спортсмен, делаю свое дело, хочу выступать и показывать классные результаты, чтобы моя малая родина, мои родственники, друзья, знакомые, все, кто приложил усилия для подготовки, чтобы они все видели, что это все не зря», – сказала спортсменка «Чемпионату».

Ранее глава WA Себастьян Коу заявил, что российские и белорусские легкоатлеты вряд ли выступят на Олимпиаде в Париже. В настоящее время они отстранены советом World Athletics от участия в соревнованиях под эгидой организации. Совет организации, по словам Коу, не собирается пересматривать свою позицию.

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