Российская легкоатлетка Вовк: на международной арене нас никто не ждет

Российская легкоатлетка Ольга Вовк сомневается, что отечественных спортсменов вернут на международные соревнования даже в нейтральном статусе. По ее словам, руководство World Athletics настроено серьезно.

«Пока такой ситуации не было, и в ближайшее время не предвидится. Я не могу сказать, как я поступлю, потому что нас на международной арене никто не ждет, конкретно легкоатлетов. Международная федерация не дает об этом забыть, постоянно напоминает.

Я спортсмен, делаю свое дело, хочу выступать и показывать классные результаты, чтобы моя малая родина, мои родственники, друзья, знакомые, все, кто приложил усилия для подготовки, чтобы они все видели, что это все не зря», – сказала спортсменка «Чемпионату».

Ранее глава WA Себастьян Коу заявил, что российские и белорусские легкоатлеты вряд ли выступят на Олимпиаде в Париже. В настоящее время они отстранены советом World Athletics от участия в соревнованиях под эгидой организации. Совет организации, по словам Коу, не собирается пересматривать свою позицию.