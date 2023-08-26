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Бывшая россиянка Варфоломеев завоевала золото на чемпионате мира по художественной гимнастике

Ранее спортсменка стала представлять Германию на международных соревнованиях.
26 августа 2023 21:51
автор: Глеб Шевяков

Экс-россиянка Дарья Варфоломеев, которая в настоящее время выступает за национальную команду Германии, стала победительницей в личном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Валенсии (Испания).

Ранее в своей карьере Варфоломеев завоевала золото в отдельных упражнениях – с лентой, мячом, обручем и булавами.

Напомним, что в 2022 году Варфоломеев стала чемпионкой мира по художественной гимнастике с булавами и серебряным призёром в многоборье.

источник: «Советский спорт»
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