Бывшая россиянка Варфоломеев завоевала золото на чемпионате мира по художественной гимнастике

Экс-россиянка Дарья Варфоломеев, которая в настоящее время выступает за национальную команду Германии, стала победительницей в личном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Валенсии (Испания).

Ранее в своей карьере Варфоломеев завоевала золото в отдельных упражнениях – с лентой, мячом, обручем и булавами.

Напомним, что в 2022 году Варфоломеев стала чемпионкой мира по художественной гимнастике с булавами и серебряным призёром в многоборье.