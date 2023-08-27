Украинка Ярослава Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту 

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала победительницей чемпионата мира 2023 года по прыжкам в высоту, который проходит в Будапеште (Венгрии).

В финале турнира представительница Украины смогла преодолеть планку на высоте 2.01 метра и стать чемпионкой мира.

Сборная Украины в первые за десять лет завоевало золото на чемпионате мира по лёгкой атлетике.

Ранее Магучих стала чемпионкой Европы (2022 год) и бронзовым призёром Олимпийских игр 2020 года. Также в её послужном списке победа на чемпионате Украины в 2021 году и звание чемпионки мира в помещении (2022).