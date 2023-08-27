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Сборная США стала победителем общего зачёта чемпионата мира по лёгкой атлетике 

Турнир завершился в воскресенье, 27 августа. 
Сборная США стала победителем общего зачёта чемпионата мира по лёгкой атлетике 
27 августа 2023 23:36
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Национальная команда США выиграла медальный зачёт чемпионата мира 2023 года по лёгкой атлетике. Соревнования проходили в Будапеште (Венгрия) и завершились сегодня, 27 августа.

По итогам розыгрыша турнира, американские спортсмены собрали в сумме 29 медалей, завоевав 12 золотых, восемь серебряных и девять бронзовых наград. На второй строчке оказалась сборная Испании с пятью медалями (4 золотых, 1 серебряная). Тройку лучших замкнула национальная команда Ямайки, записав на свой счёт 12 медалей (3 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовые).

Ранее стало известно, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала победительницей чемпионата мира 2023 года по прыжкам в высоту. 21-летняя атлетка из Украины стала чемпионкой мира впервые в своей карьере.

источник: «Советский спорт»
Украинка Ярослава Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту 
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