ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Российский легкоатлет Недосеков объяснил дисквалификацию за допинг ошибкой аптекаря

Положительную допинг-пробу на фонтурацетам он сдал в 2022 году на Московском марафоне.
28 августа 2023 15:33
автор: Александр Поволоцкий

Российский бегун Кирилл Недосоков, отстраненный за применение допинга, рассказал, как запрещенный препарат попал в его организм.

Ранее ВФЛА сообщила, что спортсмен дисквалифицирован до 12 октября 2026 года.

Легкоатлет заявил, что последние годы принимал разрешенные БАДы, в числе которых был «Ноотропил».

«Я чувствовал себя уставшим, причем не столько физически, сколько морально. Поэтому пошел в аптеку в Кисловодске и попросил «Ноотропил». Видимо, аптекарь меня не расслышала. А упаковки у препаратов реально похожи, в «Нанотропиле» даже буква «А» оформлена так, что ее можно принять за товарный знак», — приводит Sports.ru слова Недосекова.

Отметим, что Кирилл является бронзовым призером Кубка России-2022 по бегу на 10 000 метров.

источник: Sports.ru
Ярослава Магучих заявила, что хочет побить мировой рекорд по прыжкам в высоту
В 2023 году украинская легкоатлетка стала чемпионкой мира.
28.08.2023 15:25
Легкая атлетика
автор: Виталий Овсянников
Сборная США стала победителем общего зачёта чемпионата мира по лёгкой атлетике 
Сборная США стала победителем общего зачёта чемпионата мира по лёгкой атлетике 
Турнир завершился в воскресенье, 27 августа. 
27.08.2023 23:36
Легкая атлетика
автор: Глеб Шевяков
Украинка Ярослава Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту 
Украинка Ярослава Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту 
В финале соревнований 21-летней спортсменке покорилась высота в 2,01 метра. 
27.08.2023 23:01
Легкая атлетика
автор: Глеб Шевяков
Бывшая россиянка Варфоломеев завоевала золото на чемпионате мира по художественной гимнастике
Ранее спортсменка стала представлять Германию на международных соревнованиях.
26.08.2023 21:51
Легкая атлетика
автор: Глеб Шевяков
Исинбаева заявила, что World Athletics стремится замалчивать историю легкой атлетики
Спортсменку не включили в список самых влиятельных в истории.
25.08.2023 16:34
Легкая атлетика
автор: Александр Кожевников
Российская легкоатлетка Вовк: на международной арене нас никто не ждёт
Спортсменка считает, что WA не допустит отечественных атлетов даже в нейтральном статусе.
25.08.2023 10:59
Легкая атлетика
автор: Артур Гичунцев
Альваро Мартин завоевал вторую золотую медаль на ЧМ-2023 по лёгкой атлетике
Он выиграл соревнования по спортивной ходьбе.
24.08.2023 11:00
Легкая атлетика
автор: Виталий Овсянников
На стадионе в Махачкале демонтировали вывеску с именем Исинбаевой
На стадионе в Махачкале демонтировали вывеску с именем Исинбаевой
Арене вернули прежнее название.
23.08.2023 13:27
Легкая атлетика
автор: Александр Поволоцкий
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Эрлингу Холанду
Алиса Шмидт и форвард «Манчестер Сити» выяснят, кто из них быстрее.
23.08.2023 12:50
Легкая атлетика
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.