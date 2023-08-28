Российский легкоатлет Недосеков объяснил дисквалификацию за допинг ошибкой аптекаря

Российский бегун Кирилл Недосоков, отстраненный за применение допинга, рассказал, как запрещенный препарат попал в его организм.

Ранее ВФЛА сообщила, что спортсмен дисквалифицирован до 12 октября 2026 года.

Легкоатлет заявил, что последние годы принимал разрешенные БАДы, в числе которых был «Ноотропил».

«Я чувствовал себя уставшим, причем не столько физически, сколько морально. Поэтому пошел в аптеку в Кисловодске и попросил «Ноотропил». Видимо, аптекарь меня не расслышала. А упаковки у препаратов реально похожи, в «Нанотропиле» даже буква «А» оформлена так, что ее можно принять за товарный знак», — приводит Sports.ru слова Недосекова.

Отметим, что Кирилл является бронзовым призером Кубка России-2022 по бегу на 10 000 метров.