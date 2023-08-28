Ярослава Магучих заявила, что хочет побить мировой рекорд по прыжкам в высоту

21-летняя украинская спортсменка Ярослава Магучих рассказала о планах побить мировой рекорд по прыжкам в высоту.

«Силы эмоциональные и физические прыгать 2,10 у меня есть. В прошлом году я пробовала 2,10 в Брюсселе. Конечно, очень хочется поставить новый рекорд мира. Мы идём, это цель. Я думаю, как для каждого спортсмена, ценные медали по соревнованиям, так и мировые рекорды», – цитирует Магучих «Суспільне спорт».

Напомним, в 2023 году Ярослава стала чемпионкой мира с результатом 2,01 м. Сборная Украины в первые за десять лет завоевало золото на ЧМ по лёгкой атлетике.

Ранее Магучих стала чемпионкой Европы (2022 год) и бронзовым призёром Олимпийских игр 2020 года. Также в её послужном списке победа на чемпионате Украины в 2021 году и звание чемпионки мира в помещении (2022).

Действующей обладательницей мирового рекорда по прыжкам в высоту является болгарская спортсменка Стефка Костадинова. 30 августа 1987 года она взяла высоту 2,09 м.