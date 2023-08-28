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Эксперт - о допинг-скандале российского бегуна: самому употреблять такие лекарства - самоубийство

Кирилл Недосеков получил четырехлетнюю дисквалификацию за допинг из-за того, что в аптеке ему вместо ноотропного препарата продали запрещенный стимулятор. 
28 августа 2023 16:22
автор: Александр Кожевников

Самостоятельно Кирилл Недосеков точно не мог употреблять запрещенные препараты, для атлета - это самоубийство, заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Валентин Балахничев.

«Существует правило, что на всех аптечных препаратах должно указываться содержание компонентов, которые являются допингом. Прежде чем покупать лекарство необходимо посмотреть на упаковку и на прописи, чтобы проверить, содержит ли тот или иной препарат запрещённые компоненты. Также прежде всего на спортсменов, которые страдают какими-то болезнями, накладывается проблема допинга, если сравнивать с обычными гражданами. Они не могут сами себе прописывать лекарства без консультации со специалистами, РУСАДА и федерацией. Самому употреблять такие лекарства - самоубийство.

Надо подходить очень щепетильно к делам, имеющим отношение к допингу. Я много раз вольно и невольно со своими спортсменами пытался доказать, что применение запрещённых препаратов было случайно. Но ни разу ещё на такого рода объяснения никто не реагировал, ни МОК, ни Международная федерация лёгкой атлетики, ни структуры ВАДА и РУСАДА. Необходимо искать хороших юристов, чтобы защитить свою позицию», - заявил Балахничев.

Российский легкоатлет Недосеков объяснил дисквалификацию за допинг ошибкой аптекаря

Российский бегун на длинные дистанции Кирилл Недосеков заявил, что получил четырехлетнюю дисквалификацию за допинг из-за того, что в аптеке ему вместо ноотропного препарата продали запрещенный стимулятор с похожим названием.

источник: «Советский спорт»
Российский легкоатлет Недосеков объяснил дисквалификацию за допинг ошибкой аптекаря
Положительную допинг-пробу на фонтурацетам он сдал в 2022 году на Московском марафоне.
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