World Class провел благотворительный Вертикальный забег

27 августа сеть фитнес-клубов World Class провела самое необычное спортивное мероприятие этого лета – благотворительный Вертикальный забег на территории горнолыжного комплекса «Воробьевы горы».

Такого спортивная Москва еще не знала: впервые горнолыжный комплекс, открывшийся после масштабной реновации в конце 2022 года, принял не лыжников, а бегунов, которые штурмовали его трассы.

Николай Прянишников, генеральный директор World Class: «Мы, как эксперты в фитнесе, всегда стараемся придумывать нетривиальные решения: беговые марафоны пользуются большой популярностью, но это классические соревнования, к которым все уже привыкли, а организовать беговое соревнование по горнолыжным трассам – это принципиально новый вид челленджа, который, судя по ажиотажу и отзывам, высоко оценили все наши участники и партнеры».

В массовом забеге по горнолыжному спуску и трамплину мог принять участие каждый желающий. Трассами забега стали склон длиной 250 м и набором высоты 40 м и трамплин длиной 100 метров с набором высоты 25 м. Соревнующимся предстояло пробежать на скорость одну или обе дистанции на подъем и показать лучшие результаты.

В общей сложности в Вертикальном забеге приняли участие более 500 человек.

На двух дистанция Sprint и Supermix были проведены:

- зачет «Абсолют», в котором награждали тех, кто показал лучшее время среди всех участников забега за 1, 2 и 3 место, соответственно, в мужской и женской категории;

- отдельный зачет среди членов клуба World Class, в котором награждали лучших мужчин и женщин, занявших 1, 2 и 3 место по четырем возрастным категориям;

- отдельный зачет среди сотрудников World Class, в котором награждали лучших мужчин и женщин, занявших 1, 2 и 3 место.

На дистанции Sprint призеры и победители определялись по лучшему времени преодоления 250 м забега на склон, на дистанции Supermix – по лучшему времени суммы двух этапов, проходивших последовательно друг за другом с небольшим перерывом: 250 м забега на склон плюс 100 м забега на трамплин.

Всего в состязании было 24 номинации и разыграно 24 комплекта медалей.

В церемонии награждения, которую провели телеведущий Тимур Соловьев и спортивный комментатор Всеволод Соловьев, принимали участие звезды спорта, кино- и шоубизнеса.

Гостями забега стали Константин Богомолов, Екатерина Климова, Игорь Чапурин, Илья Глинников, Иван Николаев, Эвелина Бледанс, олимпийский чемпион Александр Легков, обладатель кубка России по баскетболу Виктор Кейру, шорт-трекистка, участница Зимних Олимпийских игр 2018 Эмина Малагич, чемпионка мира по керлингу Александра Раева, пятикратная чемпионка мира среди юниоров по пятиборью София Серкина и мн. др.

Сумму, вырученную от продажи билетов, удвоил генеральный партнер Вертикального забега Winline, и все средства были направлены в благотворительный фонд «Жизнь в движении» на помощь детям с ограниченными возможностями.