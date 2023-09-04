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Томас Бах рассказал, на каких условиях МОК планирует допустить россиян на Олимпиаду-2024

По словам президента МОК, это не дело нескольких дней.
04 сентября 2023 18:55
автор: Александр Кожевников

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об участии российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх – 2024.

«Не думаю, что окончательное решение - вопрос дней. Но мы знаем, как мы это видим в рекомендациях, которые мы давали международным федерациям, то есть никаких команд и никаких гимнов, никаких цветов, никакой национальной идентификации в отношении России и Беларуси. При этом мы хотим предоставить спортсменам, которые не поддерживают СВО и не связаны с вооружёнными силами или другими службами, соревноваться в нейтральном статусе, но не как представителей страны.

Это система, которую мы видим в работе на чемпионатах мира, континентальных первенствах, на Кубках мира.Украинская сторона не до конца этим довольна, но они приняли это. Мы хотим в том числе, чтобы на Олимпийских играх в Париже в 2024 году была сильная украинская команда», — приводит слова Баха CNBC TV18.

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