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Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов МОК

Россиянка продолжит работу в организации.
Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов МОК
05 сентября 2023 16:57
автор: Денис Владимиров
автор фото: РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева сохранит своё место в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), следует из опубликованного пресс-службой организации документа.

Российская спортсменка входит в состав комиссии спортсменов МОК с 2016 года.

Ранее Исинбаева, комментируя свой переезд в Испанию, отметила, что является «человеком мира» и может проживать там, где хочет.

Также 41-летняя легкоатлетка заявила, что присвоенные ей в России воинские звания носят номинальный характер.

Исинбаева – чемпионка Олимпиады-2004 в Афинах и Олимпиады-2008 в Пекине. За время выступлений на профессиональном уровне она установила 28 мировых рекордов.

источник: «Советский спорт»
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