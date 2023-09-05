В Госдуме считают, что Россия может обойтись без Исинбаевой в МОК

Депутат Государственной думы Бийсултан Хамзаев отреагировал на то, что олимпийский чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов МОК.

«Удивляться, в целом, к сожалению, нечему. Просто это печальный факт. Теперь мы можем точно утверждать, что ее выходка двухмесячной давности была ради сегодняшнего дня. Можно было бы, конечно, сделать коллективное обращение к Исинбаевой и сказать: «уважаемая Елена, не представляйте нас в МОК. Мы без вас обойдемся, а вот вы без нас — не знаем», - приводит «Газета.ru» слова Хамзаева.

Ранее Исинбаева, комментируя свой переезд в Испанию, отметила, что является «человеком мира» и может проживать там, где хочет.

Также 41-летняя легкоатлетка заявила, что присвоенные ей в России воинские звания носят номинальный характер.

Исинбаева – чемпионка Олимпиады-2004 в Афинах и Олимпиады-2008 в Пекине. За время выступлений на профессиональном уровне она установила 28 мировых рекордов.