Павел Колобков: Исинбаева всегда была патриотом России

Бывший министр спорта России Павел Колобков высказался о своём отношении к двукратной чемпионке Олимпийский игр Елене Исинбаевой.

«Мне кажется, эту тему пора уже забыть и перестать это обсуждать. Исинбаева великая спортсменка. Она принесла России большое количество медалей. Сколько раз я с ней общался, она всегда была патриотом России, российских спортсменов. У меня нет в ней сомнений», - приводит слова Колобкова «Спорт-Экспресс».

Ранее Исинбаева, комментируя свой переезд в Испанию, отметила, что является «человеком мира» и может проживать там, где хочет.

Также 41-летняя легкоатлетка заявила, что присвоенные ей в России воинские звания носят номинальный характер.

Исинбаева – чемпионка Олимпиады-2004 в Афинах и Олимпиады-2008 в Пекине. За время выступлений на профессиональном уровне она установила 28 мировых рекордов.