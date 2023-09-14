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Российская легкоатлетка Куличенко рассказала об отношениях с украинкой Магучих

В настоящие момент прыгунья в высоту выступает за Кипр.
Российская легкоатлетка Куличенко рассказала об отношениях с украинкой Магучих
14 сентября 2023 09:19
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Российская легкоатлетка Елена Куличенко, специализирующаяся на дисциплине «прыжки в высоту», рассказала о взаимоотношениях с украинской спортсменкой Ярославой Магучих.

«Она знает меня, от моих соцсетей отписалась вот. Но мы не коммуницировали с ней. Конечно, могу её понять. У них сильное давление. Могу представить, что начнется, когда она со мной поздоровается, руку пожмет — ей прилетит втройне. Я все понимаю, меня это не обижает и не трогает», - заявила Куличенко в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, до 31 мая 2021 года Куличенко представляла Россию, после чего сменила спортивное гражданство на кипрское. В 2023 победила на молодёжном чемпионате Европы. Ярослава Магучих 27 августа стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту.

источник: «Спорт-Экспресс»
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