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Сменившая гражданство российская легкоатлетка высказалась о рукопожатии с украинкой Магучих

Спортсменка высказалась о возможной ситуации.
14 сентября 2023 18:50
автор: Степан Шереметьев

Российская прыгунья в высоту Елена Куличенко, которая с 2021 года выступает за Кипр и живет в США, рассказала, что понимает отношение украинской легкоатлетки Ярославы Магучих к спортсменам из РФ.

«Она знает меня, от моих соцсетей отписалась вот. Но мы не коммуницировали с ней. Конечно, могу ее понять. У них сильное давление. Могу представить, что начнется, когда она со мной поздоровается, руку пожмет — ей прилетит втройне. Я все понимаю, меня это не обижает и не трогает», — приводит слова Куличенко «Спорт-Экспресс».

После победы на прошедшем чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште Магучих заявила, что ей было неприятно видеть Куличенко в секторе из-за ее российского прошлого.

«Половина американцев думает, что Европа – это страна». Легкоатлетка Куличенко – о США
С 2021-го года она выступает за сборную Кипра.
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