Сменившая гражданство российская легкоатлетка высказалась о рукопожатии с украинкой Магучих

Российская прыгунья в высоту Елена Куличенко, которая с 2021 года выступает за Кипр и живет в США, рассказала, что понимает отношение украинской легкоатлетки Ярославы Магучих к спортсменам из РФ.

«Она знает меня, от моих соцсетей отписалась вот. Но мы не коммуницировали с ней. Конечно, могу ее понять. У них сильное давление. Могу представить, что начнется, когда она со мной поздоровается, руку пожмет — ей прилетит втройне. Я все понимаю, меня это не обижает и не трогает», — приводит слова Куличенко «Спорт-Экспресс».

После победы на прошедшем чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште Магучих заявила, что ей было неприятно видеть Куличенко в секторе из-за ее российского прошлого.