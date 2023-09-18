Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Олимпийский чемпион Игр-2020 в Токио (Япония) шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил очередной мировой рекорд. Это произошло минувшей ночью на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США).

В одной из попыток в секторе для прыжков с шестом Дюплантис преодолел высоту 6,23 метра. Таким образом, он превзошёл своё предыдущее достижение на 2 сантиметра. Примечательно, что предыдущий мировой рекорд был установлен в июле 2022 года на чемпионате мира в Юджине. Тогда шведский спортсмен прыгнул преодолел планку на высоте 6,21 метра.

В карьере Армана Дюплантиса это седьмой мировой рекорд. С 2020 года он в одиночку повышает планку мировых рекордов. Отметим, что в феврале 2023 года 23-летний швед переписал мировой рекорд в закрытых помещениях, взяв высоту в 6,22 метра.