ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Арман продолжает соревноваться с самим собой.
18 сентября 2023 07:24
автор: Виталий Стопин

Олимпийский чемпион Игр-2020 в Токио (Япония) шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил очередной мировой рекорд. Это произошло минувшей ночью на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США).

В одной из попыток в секторе для прыжков с шестом Дюплантис преодолел высоту 6,23 метра. Таким образом, он превзошёл своё предыдущее достижение на 2 сантиметра. Примечательно, что предыдущий мировой рекорд был установлен в июле 2022 года на чемпионате мира в Юджине. Тогда шведский спортсмен прыгнул преодолел планку на высоте 6,21 метра.

В карьере Армана Дюплантиса это седьмой мировой рекорд. С 2020 года он в одиночку повышает планку мировых рекордов. Отметим, что в феврале 2023 года 23-летний швед переписал мировой рекорд в закрытых помещениях, взяв высоту в 6,22 метра.

источник: «Советский спорт»
Сменившая гражданство российская легкоатлетка высказалась о рукопожатии с украинкой Магучих
Спортсменка высказалась о возможной ситуации.
14.09.2023 18:50
Легкая атлетика
автор: Степан Шереметьев
«Половина американцев думает, что Европа — это страна». Легкоатлетка Куличенко — о США
С 2021 года она выступает за сборную Кипра.
14.09.2023 10:59
Легкая атлетика
автор: Виталий Овсянников
Российская легкоатлетка Куличенко рассказала об отношениях с украинкой Магучих
Российская легкоатлетка Куличенко рассказала об отношениях с украинкой Магучих
В настоящие момент прыгунья в высоту выступает за Кипр.
14.09.2023 09:19
Легкая атлетика
автор: Виталий Овсянников
Замминистра спорта РФ: Россия пропустит летние Олимпийские игры в Париже в большинстве видов спорта
Замминистра спорта РФ: Россия пропустит летние Олимпийские игры в Париже в большинстве видов спорта
Неутешительное сообщение от официальных лиц.
06.09.2023 17:23
Легкая атлетика
автор: Александр Кожевников
Павел Колобков: Исинбаева всегда была патриотом России
Россиянка продолжит работу в МОК.
06.09.2023 16:32
Легкая атлетика
автор: Александр Кожевников
В Госдуме считают, что Россия может обойтись без Исинбаевой в МОК
Не исключено коллективное обращение
05.09.2023 23:44
Легкая атлетика
автор: Максим Скороходов
Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов МОК
Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов МОК
Россиянка продолжит работу в организации.
05.09.2023 16:57
Легкая атлетика
автор: Денис Владимиров
Томас Бах рассказал, на каких условиях МОК планирует допустить россиян на Олимпиаду-2024
По словам президента МОК, это не дело нескольких дней.
04.09.2023 18:55
Легкая атлетика
автор: Александр Кожевников
World Class провёл благотворительный Вертикальный забег
World Class провёл благотворительный Вертикальный забег
31.08.2023 19:38
Легкая атлетика
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.