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Исинбаева удалила из социальных сетей совместное фото с Путиным

Двукратную олимпийскую чемпионку ждёт новая волна критики.
Исинбаева удалила из социальных сетей совместное фото с Путиным
20 сентября 2023 16:45
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева удалила фотографию с президентом России Владимиров Путиным, сообщает «Блокнот-Волгоград».

Фотография с главой государства, датированная 17 ноября, пропала из ленты Исинбаевой. Снимок сделан после Олимпиады-2014 в Сочи.

Ранее Исинбаева, комментируя свой переезд в Испанию, отметила, что является «человеком мира» и может проживать там, где хочет.

Также 41-летняя легкоатлетка заявила, что присвоенные ей в России воинские звания носят номинальный характер.

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