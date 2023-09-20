Исинбаева удалила из социальных сетей совместное фото с Путиным

Двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева удалила фотографию с президентом России Владимиров Путиным, сообщает «Блокнот-Волгоград».

Фотография с главой государства, датированная 17 ноября, пропала из ленты Исинбаевой. Снимок сделан после Олимпиады-2014 в Сочи.

Ранее Исинбаева, комментируя свой переезд в Испанию, отметила, что является «человеком мира» и может проживать там, где хочет.

Также 41-летняя легкоатлетка заявила, что присвоенные ей в России воинские звания носят номинальный характер.