Эфиопская бегунья Ассефа выиграла Берлинский марафон с мировым рекордом

Эфиопская бегунья Тигист Ассефа стала победительницей Берлинского марафона в женском зачёте.

Ассефа пробежала 42 км 195 метров за 2 часа 11 минут 53 секунды.

Этот результат стал новым мировым рекордом. Предыдущее достижение принадлежало кенийке Бриджит Косгей. Ассефа превзошла достижение Косгей более чем на две минуты.

Второе место у женщин в Берлинском марафоне заняла Шейла Чепкируи (Кения) с результатом 2:17.49, третье — Магдалена Шауни из Танзании — 2:18.41.

В мужской части соревнований победу одержал кениец Элиуд Кипчоге, показавший время 2 часа 2 минуты и 42 секунды.

Вторым стал его соотечественник Винсент Кипкемои — 2:03.13. Третьим стал Тадесе Такеле (Эфиопия) — 2:03.24.