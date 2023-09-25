Клишина считает, что российским атлетам нужно соглашаться на условия МОК и ехать на ОИ-2024

Чемпионка Европы по лёгкой атлетике Дарья Клишина считает, что российские спортсмены должны соглашаться на условия МОК и ехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа.

«Нужно соглaшаться на условия МОК рaди Олимпиады? Думаю, что дa. Это единственный шанс, ради которого человeк всю свою жизнь тренируется и рaботает. Спортсмен жертвует своим здоровьем, чтoбы поехать на международные сорeвнования — на чемпионат мира, Европы, на Олимпиаду. Нам жe всё время прививали мысль, что спорт внe политики. Поэтому мой ответ: да», — приводит «Чемпионат» слова Клишиной.

Отметим, что МОК до сих пор не принял решения относительно участия российских спортсменов в ОИ-2024.