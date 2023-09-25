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Вера Звонарева одержала победу над Кэти Бултер и вышла во второй круг турнира в Нинбо

Спортсменки провели на корте 3 часа 13 минут.
25 сентября 2023 13:22
автор: Виталий Овсянников

Подошёл к концу матч первого круга турнира в китайском городе Нинбо, в котором 39-летняя российская теннисистка Вера Звонарева встретилась с представительницей Великобритании Кэти Бултер.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (7:3) в пользу 525-й ракетки мира. Спортсменки провели на корте 3 часа 13 минут.

В прошедшей игре Звонарева оформила один эйс, допустила 12 двойных ошибок и реализовала семь брейков из 16. У ее соперницы три подачи навылет, 12 двойных и семь реализованных брейков из 16.

В следующем круге Звонарева сыграет против представительницы Дании Клары Таусон.

источник: «Советский спорт»
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