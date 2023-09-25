Дарья Клишина: решив рожать, я потеряла как минимум полмиллиона долларов

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала о своих доходах во время выступлений.

«Все мои основные доходы связаны с партнерскими соглашениями. Как известно, легкая атлетика не считается высокооплачиваемым видом спорта, в отличие, например, от тенниса. Для меня все финансы исходили из партнерских контрактов. Переехав в Америку, мне пришлось нести на себе все расходы. В России у спортсменов есть определенная поддержка со стороны государства, но в США такой системы нет, даже для американских спортсменов. Каждый атлет сам оплачивает затраты на тренировки, аренду стадиона и тренажерного зала, а также организацию сборов. Хотя доходы в США были хорошие, но и затраты соответственно высокие. Я никогда не гналась за деньгами. Если бы это было моей целью, я бы не решилась на рождение ребенка после чемпионата мира. Если подсчитать крупными числами, то за полгода перерыва в карьере я потеряла как минимум полмиллиона долларов», - поделилась Елена Клишина в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, 32-летняя российская спортсменка является серебряным призёром ЧМ-2017. Также Клишина является двукратной победительницей ЧЕ в закрытых помещениях. С 2013 года Дарья живёт и тренируется в США. Имеет сыновей 2018 и 2022 годов рождения.

Свой личный рекорд (7,05 м) установила ещё 20-летнем возрасте в 2011 году. Это лучший результат среди юниоров в прыжках в длину в XXI веке.