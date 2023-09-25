Чемпионка мира Магучих заявила, что для всех украинских спортсменов Бубки не существует

Легкоатлетка Ярослава Магучих, выигравшая ЧМ-2023 по прыжкам в высоту, заявила, что легендарного Сергея Бубки больше не существует для украинских спортсменов.

«Я очень горжусь Бубкой как спортсменом, ведь он установил много мировых рекордов. Но он мне не нравится, как человек, потому что в начале военных действий он не занял никакой позиции. Для всех нас, спортсменов, Бубки сейчас не существует», — заявила Магучих в интервью изданию NRK.

Напомним, в 2022 году шестикратный чемпион мира по прыжкам с шестом ушёл с поста главы Национального олимпийского комитета Украины, который занимал с 2005 года.

Сергей Бубка является олимпийским чемпионом Игр-1988 в Сеуле (Южная Корея) в прыжках с шестом, а также шестикратным чемпионом мира. С 1999 года он является членом МОК.

Отметим, что после начала СВО на Украине Бубка неоднократно призывал спортивные организации не допускать Россию и Беларусь на международные турниры.

В июле 2023 года стало известно, что, легенда украинского спорта является соучредителем ООО «Монблан», юридический адрес которой зарегистрирован в Донецке. Также Сергей Бубка является соучредителем двух компаний, которые действуют на территории России.