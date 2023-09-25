«Огромное количество людей страдает». Дарья Клишина – о конфликте России и Украины

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина высказалась о ситуации на Украине.

«Как глубоко меня задевает текущая ситуация? Я не хочу видеть такие масштабные конфликты в мире. Этого никто не хочет. Множество людей страдают, и никакой позитивной стороны в этом нет. Я знаю семьи, которые пострадали. Существует также много смешанных семей, в которых страдают обе стороны. Мне хочется быть ближе к своим родным и близким, а не искать способы, как бы встретиться с ними. Для каждого из нас лучше, чтобы все были здоровы и мирно уживались друг с другом», – рассказала Клишина в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, 32-летняя российская спортсменка является серебряным призёром ЧМ-2017. Также Клишина является двукратной победительницей ЧЕ в закрытых помещениях. С 2013 года Дарья живёт и тренируется в США. Имеет сыновей 2018 и 2022 годов рождения.

Свой личный рекорд (7,05 м) установила ещё 20-летнем возрасте в 2011 году. Это лучший результат среди юниоров в прыжках в длину в XXI веке.