«Исинбаева была великой спортсменкой и защищала нашу родину». Тарасова — о словах Вяльбе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала высказывание президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о прославленной российской легкоатлетке Елене Исинбаевой.

Накануне Вяльбе заявила, что Исинбаева предала Родину, продолжив работу в МОК и назвав российское воинское звание «номинальным». Также глава Федерации лыжных гонок России предложила Исинбаевой «закрыть рот и жить в Испании».

«Каждый человек живет там, где хочет и может. Почему Исинбаева вызывает у Вяльбе такую реакцию? Исинбаева не сделала ничего противозаконного. Чужая жизнь меня не волнует. Исинбаева была великой спортсменкой. Она была в одной сборной с моими спортсменами и защищала нашу родину. И не раз, и не два. А то, что она делает в своей обыкновенной жизни, меня мало волнует. При этом я очень хорошо отношусь в Вяльбе», — заявила Тарасова в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, Исинбаева является двукратной олимпийской чемпионкой и трехкратной победительницей мирового первенства в прыжках с шестом.