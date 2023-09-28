Призёр Олимпийских игр в Токио Анжелика Сидорова стала мамой

Российская легкоатлетка, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио Анжелика Сидорова родила сына.

«Поздравляем нашу прославленную спортсменку и её супруга Павла с рождением первенца и желаем крепкого здоровья маме и малышу!» - говорится в сообщении Всероссийской федерации легкой атлетики.

Рост мальчика после родов составил 51 см, вес - 3,5 кг.

Сидорова становилась чемпионкой летних первенств мира (2019 год) и Европы (2014), также в её активе два золота и бронза в чемпионатах Европы в помещениях и две серебра зимних чемпионатов мира.