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Призёр Олимпийских игр в Токио Анжелика Сидорова стала мамой

В 2021 году российская прыгунья с шестом завоевала серебряную медаль.
Призёр Олимпийских игр в Токио Анжелика Сидорова стала мамой
28 сентября 2023 14:33
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Российская легкоатлетка, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио Анжелика Сидорова родила сына.

«Поздравляем нашу прославленную спортсменку и её супруга Павла с рождением первенца и желаем крепкого здоровья маме и малышу!» - говорится в сообщении Всероссийской федерации легкой атлетики.

Рост мальчика после родов составил 51 см, вес - 3,5 кг.

Сидорова становилась чемпионкой летних первенств мира (2019 год) и Европы (2014), также в её активе два золота и бронза в чемпионатах Европы в помещениях и две серебра зимних чемпионатов мира.

источник: Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
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