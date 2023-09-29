Стало известно, почему сайт благотворительного фонда Исинбаевой перестал работать

Представитель благотворительного фонда Исинбаевой объяснил, почему сайт организации перестал функционировать.

Ранее появилась информация, что фонд российской прыгуньи с шестом прекратил работу на территории страны. В данный момент страница организации в интернете отправляет пользователей на сайт букмекерской конторы.

«Технический сбой, значит. У нас все работает», – приводит заявление представителя благотворительного фонда «РБ-Спорт».

Также стало известно, что в настоящее время организация не ведёт трудовую деятельность в связи с нехваткой пожертвований.