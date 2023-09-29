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Стало известно, почему сайт благотворительного фонда Исинбаевой перестал работать

Причину назвал один из представителей организации.
29 сентября 2023 16:21
автор: Глеб Шевяков

Представитель благотворительного фонда Исинбаевой объяснил, почему сайт организации перестал функционировать.

Ранее появилась информация, что фонд российской прыгуньи с шестом прекратил работу на территории страны. В данный момент страница организации в интернете отправляет пользователей на сайт букмекерской конторы.

«Технический сбой, значит. У нас все работает», – приводит заявление представителя благотворительного фонда «РБ-Спорт».

Также стало известно, что в настоящее время организация не ведёт трудовую деятельность в связи с нехваткой пожертвований.

источник: «РБ-Спорт»
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