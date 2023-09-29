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Чемпионка Европы Елена Коробкина получила дисквалификацию на четыре года за допинг

Вердикт был вынесен согласно данным из московской антидопинговой лаборатории (LIMS).
29 сентября 2023 20:08
автор: Глеб Шевяков

Чемпионка в беге на длинные дистанции, легкоатлетка Елена Коробкина дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«На основании решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 27 сентября 2023 года, ВФЛА на 4 года дисквалифицирует Елену Коробкину за нарушение п. 32.2 (b) Антидопинговых правил IAAF («Использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода спортсменом») 2012 года и 2014 года», – написано в заявлении.

Дисквалификация Коробкиной продлится с 27 сентября 2023 года по 26 сентября 2027 года. Также были аннулированы результаты 32-летней спортсменки в период с 02 июля 2013 года по 24 июля 2016 года. Она стала чемпионкой Европы в 2015 году в помещении в беге на дистанцию в 3000 метров.

источник: Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
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